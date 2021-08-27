مراكز التطعيم الجمعة - رابط

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، أسماء مراكز التطعيم التي تتوافر فيها المطاعيم المضادة لفيروس كورونا بحسب نوع المطعوم، وعدد الجرعات.

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وحددت الوزارة، مراكز مطاعيم فايزر للجرعة الأولى للمتخلفين عن مواعيدها، ومطاعيم الجرعة الأولى للأعمار (من 12 عاما فما فوق، وبدون موعد مسبق، ومطاعيم الجرعة الثانية (وبدون تحديد موعد لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10 تموز/ يوليو الماضي، إضافة إلى مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا، ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية، وفق رابط إلكتروني ( أنقر هنا) .

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