السبت 31-07-2021
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 30-07-2021 10:17 م

تنويه لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

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الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الصحة عن أسماء مراكز تطعيم الجرعة المعززة من مطعوم فايزر للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتي سينوفارم.


وعلى الراغبين بأخذ الجرعة، التوجه يوم السبت الموافق ٣١/٧/٢٠٢١ إلى المراكز التالية :

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- مدينة الحسن الرياضية /اربد
- مدينة الحسين الرياضية/ قاعة يا هلا ٢  - بوابة ١ / العاصمة
- مركز الامراض الصدرية / مديربة الشؤون الصحية لمحافظة المفرق / المفرق
- مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة / العقبة

وذلك من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية لذلك ( اقامة، تأشيرة عمل)

 




 

 


 

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