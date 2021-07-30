تنويه لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن



الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الصحة عن أسماء مراكز تطعيم الجرعة المعززة من مطعوم فايزر للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتي سينوفارم.





وعلى الراغبين بأخذ الجرعة، التوجه يوم السبت الموافق ٣١/٧/٢٠٢١ إلى المراكز التالية :

اضافة اعلان



- مدينة الحسن الرياضية /اربد

- مدينة الحسين الرياضية/ قاعة يا هلا ٢ - بوابة ١ / العاصمة

- مركز الامراض الصدرية / مديربة الشؤون الصحية لمحافظة المفرق / المفرق

- مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة / العقبة



وذلك من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية لذلك ( اقامة، تأشيرة عمل)