تنويه لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

الوكيل الاخباري - تعلن وزارة الصحة عن أسماء مراكز تطعيم الجرعة المعززة من مطعوم فايزر للمواطنين المقيمين والعاملين في الخارج الذين تلقوا جرعتي سينوفارم.
وعلى الراغبين بأخذ الجرعة، التوجه يوم السبت الموافق ٣١/٧/٢٠٢١ إلى المراكز التالية :
- مدينة الحسن الرياضية /اربد
- مدينة الحسين الرياضية/ قاعة يا هلا ٢ - بوابة ١ / العاصمة
- مركز الامراض الصدرية / مديربة الشؤون الصحية لمحافظة المفرق / المفرق
- مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة / العقبة
وذلك من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية لذلك ( اقامة، تأشيرة عمل)