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مراكز تلقي لقاح كورونا اليوم لمن يعانون الحساسية

لقاح
توضيحية


الوكيل الإخباري - حددت وزارة الصحة، قائمة بأسماء مراكز لإعطاء اللقاح الواقي من فيروس كورونا بدون موعد مسبق للفئة العمرية من 12 عاما فما فوق، وكذلك لمن تخلف عن موعد الجرعة الثانية وللأشخاص الذين يعانون من حساسية السبت.

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وقالت الوزارة في بيان، إن هناك "قائمة لمراكز التطعيم التي يتوفر فيها مطعوم كورونا (نوع فايزر) للفئة العمرية (من 12 عاما فما فوق) وبدون موعد مسبق للجرعة الأولى، وكذلك لمن تخلف عن الجرعة الثانية ممن تلقى جرعته الأولى من مطعوم فايزر".


ويشترط على الأشخاص في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما حضور ولي أمره لأخذ موافقته خطيا، بحسب البيان.

 





 




 

 


 

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