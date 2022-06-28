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الإدارات المرورية: لا وفيات إثر حوادث مرورية خلال 24 ساعة في المملكة

وفيات الثلاثاء 28-6-2022

الثلاثاء، 28-06-2022 09:16 ص

الإدارات المرورية: لا وفيات إثر حوادث مرورية خلال 24 ساعة في المملكة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الإدارات المرورية، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إثر حوادث السير في الأردن، خلال 24 ساعة الماضية.

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وبين التقرير المروري على اذاعة "أمن إف إم" الثلاثاء، أنه تم التعامل مع 492 حادثاً مرورياً على مستوى المملكة، خلال الـ 24 ساعة الماضية نتج عنها إصابة بالغة و25 إصابة متوسطة.


وفيما أدت الرقابة المرورية، إلى ضبط 9 سائقين لمركبات يقودونها برخص لا تخولهم قيادتها و12 مخالفة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.


وبدوره اشار مندوب الدوريات الخارجية الى أنه النقاط والمحطات الأمنية تعمل على الدلالة والإرشاد ومرافقة لقوافل حجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة.


 




 

 


 

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