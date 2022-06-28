الدفاع المدني: الغازات السامة في منطقة تسرب الغاز بالعقبة بلغت صفر

الوكيل الإخباري - رصد - قال مدير دفاع مدني العقبة المقدم حمود الرواجفة إن نسبة الغازات السامة في منطقة تسرب الغاز في العقبة بلغت "صفر" .

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واضاف الرواجفة، لاذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إنه تم التعامل مع الحادث باستخدام رذاذ الماء لتخفيف تركيز المادة السامة في خزان الغاز، لتحويل مادة الكلورين إلى املاح لقياس نسبة سميتها.

واوضح أن فريق الكيماوي بقي في المنطقة، لضمان سلامة منطقة الحادث.

من جهته قال مدير إدارة المواد الخطرة والفحص المخبري في الدفاع المدني المقدم المهندس سالم بكر إن فريق المواد الخطرة الذي تواجد في منطقة تسرب المواد السامة في العقبة استخدم اجهزة مُتخصصة بقياس نسبة تركيز المادة السامة، وفقا لمؤشرات علمية.



وأضاف بكر، أن الفريق المختص بالتعامل مع الحادث عمل على إسعاف جميع المصابين وقام باخلائهم من السفينة ونقلهم إلى مركبات الإسعاف.