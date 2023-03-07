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الثلاثاء، 07-03-2023 11:22 ص

مربو الأبقار: أسعار لحوم العجول في رمضان مستقرة من 7- 10 دنانير للبلدي و5.5 - 6 دنانير للمستورد

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال رئيس جمعية مربي الأبقار المهندس علي غباين، إن أسعار لحوم العجول ( البلدية والمستوردة) في شهر رمضان المبارك ستحافظ على معدلها، لتتراوح من 7 - 10 دنانير للبلدي، و 5.5 - 6 دنانير للمستورد.

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وأضاف غباين لـ " الوكيل الإخباري" أن مستوردات الأردن من لحوم العجول لم تتأثر مطلقاً بعد اكتشاف إصابات بمرض ( جنون البقر ) في البرازيل، منوهاً إلى أن المخزون من اللحوم المستوردة في الأردن كافٍ وآمن.


ونوه إلى أن الأردن يستورد قرابة 30% من لحوم العجول من مجموع الاستهلاك و 70% من الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أنه يوجد عدة بدائل عن السوق البرازيلي أهمه السوق الهندي. 

وأضاف غباين أنه من الصعب جداً وصول مرض جنون الأبقار إلى المملكة، موضحاً أن هذا المرض لا ينتقل بالطرق التقليدية، إلى جانب أن الحكومة قررت وقف الاستيراد من البرازيل إلى إشعار آخر.

 




 

 


 

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