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الإثنين، 22-01-2024 01:29 م

مرسى أيلة العقبة يحصد اثنتين من جوائز أبوظبي البحرية

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الوكيل الإخباري - حصد مرسى "أيلة" العقبة ، جائزيتن من جوائز "أبوظبي البحرية" للعام 2023 للريادة في القطاع البحري، لتجسد تميزها في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية هما جائزة أفضل مرسى في مجال "حماية البيئة"، وجائزة أفضل مرسى في مجال "تدابير السلامة"، وذلك من بين 37 مرسى تقدمت للجوائز من 8 دول حول العالم.

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ويعكس حصول "أيلة" على هذه الجوئز، ريادة شركة واحة أيلة للتطوير في مجال الحفاظ على البيئة وتبنيها لأفضل الممارسات المستدامة كإحدى أفضل الوجهات السياحية في المنطقة والعالم وتوظيفها للتكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ الممارسات البيئية لدى مرتاديها وامتلاكها لأدوات التغيير الإيجابي على هذا الصعيد.


ويجسد هذا الاعتراف الدولي، الاهتمام البالغ الذي توليه "أيلة" للسلامة العامة في مختلف مواقعها عبر سلسلة ضوابط وإجراءات صارمة، واتخاذ جميع التدابير الفنية واللوجستية والإدارية اللازمة لقضاء تجربة سياحية وتجربة سكن مبتكرة.


وأكد مدير المارينا في شركة واحة أيلة للتطوير المهندس عادل المعاني في بيان اليوم الاثنين، أن حصول "أيلة" على جائزيتن في فئتين من أصل 7 جوائز، يؤكد تميّز وريادة أيلة في شؤون حماية البيئة والطبيعة والحفاظ على عناصر السلامة العامة.

 




 

 


 

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