مرصد أكيد: 25 إشاعة في شهر آب

الوكيل الإخباري- سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 25 إشاعة، انتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر آب من خلال وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية.

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وقال المرصد في تقريره الشهري الذي أصدره الخميس، إن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 25 إشاعة، مسجلة بذلك زيادة مقدارها 6 إشاعات، مقارنة مع الإشاعات التي سجلت خلال شهر تموز الماضي، والتي بلغت 19 إشاعة.



وأضاف أنه وبتصنيف الإشاعات بحسب المجال تبين أن قطاع الشأن العام تبوأ المرتبة الأولى وسجل 7 إشاعات من أصل 25، وبنسبة 28%، ثم جاءت في المرتبة الثانية الإشاعات الصحية حيث سجلت 5 إشاعات، وبنسبة 20%، وحلت في المرتبة الثالثة الإشاعات الاقتصادية والسياسية، حيث سجل كل منهما 4 إشاعات، وبنسبة 16%، وفي المرتبة الرابعة، بلغت الإشاعات الأمنية 3 وبنسبة 12%، فيما سجلت الإشاعات الاجتماعية 2 لتحل في المرتبة الخامسة والأخيرة وبنسبة 8%.



ولفت المرصد إلى أنه تتبع مصدر الإشاعات خلال شهر آب وتبين أن حصة المصادر الداخلية، سواء أكانت تواصلا اجتماعيا أو مواقع إخبارية، بلغت 23 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر آب، وبنسبة بلغت 92%، فيما سجلت إشاعة واحدة من مصدر خارجي، وبنسبة 4%، وإشاعة أخرى غير محددة المصدر وبنسبة 4% أيضا.



وأشار التقرير إلى أن 14 إشاعة، وبنسبة 56%، كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي، فيما روج الإعلام لـ 11 إشاعة وبنسبة بلغت 44%، ويعد هذا رقما غير مسبوق مقارنة مع الإشاعات التي تطلقها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.





