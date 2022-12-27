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الثلاثاء، 27-12-2022 11:37 م

مركز التجارة الدولية يطور بيئة الأعمال التجارية في الأردن

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الوكيل الاخباري - عقد مركز التجارة الدولية لقاءً تطرق خلاله إلى أبرز المحاور التي جرى تنفيذها في إطار مشروع تحسين بيئة الأعمال التجارية في الأردن وخاصة ما يتعلق بإطلاق البوابة الإلكترونية لتيسير التجارة وإدارة المخاطر وآلية القرارات الأولية.

وجرى، خلال اللقاء، تسليط الضوء على سعي المركز خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى رسم خارطة طريق لتيسير التجارة في الأردن وتبع ذلك إنشاء بوابة إلكترونية لتيسير التجارة والتي كان لها بالغ الأثر في توعية القطاعين العام والخاص بجميع إجراءات الاستيراد والتصدير والترانزيت لأهم 72 منتجا في الأردن.

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