مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة يوزع أجهزة تعليم لوحي

الوكيل الاخباري -

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وزع مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العليات الخاصة KASATC، اليوم الثلاثاء، أجهزة تعليم لوحي لمدرسة جريبا الثانوية المختلطة التابعة لمديرية تربية الزرقاء، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجمعية أصدقاء الطلبة الخيرية، وذلك لتوفير البيئة التعليمية الإلكترونية "عن بُعد" للمدرسة، وضمان استمرارية التعليم للطلبة في ظل ظروف جائحة كورونا.وقال مدير المركز العقيد الركن نضال الحسبان، "إن هذه الحملة جاءت بتوجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، لدعم الجهود الحكومية في تحسين خدمة التعلم عن بُعد والمساهمة في توفير كافة الوسائل التي تعمل على تطوير وتحديث هذه الخدمة، انطلاقا من الدور التنموي الذي تنفذه القوات المسلحة لتنمية المجتمع المحلي وبكافة الإمكانيات المتاحة". وأكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، أن الوزارة وبالتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية، ستستمر في تقديم الخدمة التعليمية لكافة الطلبة بالوسائل التقنية المتاحة لحين عودة التعليم الوجاهي بعد الخروج من تداعيات هذه الأزمة.وأعربت عن شكرها وتقديرها لجهود القوات المسلحة الأردنية وجمعية أصدقاء الطلبة الخيرية في توفير الوسائل التقنية التي تمكن استمرار الخدمة التعليمية في مدرسة جريبا.يشار إلى أن مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASATC) نفذ أعمال صيانة لمبنى مدرسة جريبا خلال هذا العام، إضافة إلى صيانة أحد المساجد في المنطقة وتجهيزه بكافة الخدمات الإدارية.