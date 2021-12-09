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الخميس، 09-12-2021 03:34 م

مركز شابات الزرقاء النموذجي يطلق مبادرة لا للعنف ضد المرأة

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الوكيل الاخباري - أطلق مركز شابات الزرقاء النموذجي، اليوم الخميس، مبادرة بعنوان: "لا للعنف ضد المرأة"، بالشراكة مع هيئة أجيال السلام، وإدارة حماية الأسرة والأحداث في الزرقاء، وقسم الشرطة المجتمعية في مركزي أمن البتراوي والحسين.

وتضمنت فعاليات المبادرة مناظرة شبابية حول العنف الموجه ضد المرأة، وأسبابه، والحلول المقترحة لمواجهته، وآليات تفعيل الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، وعرض فيديو وثائقي حول إدارة حماية الأسرة وواجباتها، ودورها في الحفاظ على بيئة أسرية سليمة.

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