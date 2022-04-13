الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

تشكيل لجنة لإدارة جمعية البيئة في كفرنجة

رمضانيات إربد تستقطب الجماهير

إقبال شعبي على فعاليات رمضانيات الكرك الثقافية

نيويورك.. القبض على المشتبه بإطلاقه النار في مترو بروكلين

روسيا تفرض عقوبات على 398 عضوا بالكونغرس الأمريكي

توضيح من البنك المركزي بشأن البنوك

مركز شابات ماركا ينفذ ورشة عن العنف المجتمعي

الرئاسة الفلسطينية : الوضع خطير وحساس وقابل للانفجار

مجلس الأعيان يهنئ جلالة الملك بسلامته

العقبة : مبادرة اترك أثرا تنفذ فعاليات تطوعية خيرية رمضانية

الأربعاء، 13-04-2022 11:33 م

مركز شابات ماركا ينفذ ورشة عن العنف المجتمعي

4202210222334733303042


الوكيل الاخباري - نفذ مركز "شابات ماركا" التابع لمديرية شباب محافظة العاصمة، اليوم الأربعاء، عبر وسائل الاتصال الحديثة (زووم)، ورشة عمل حول العنف المجتمعي، بمشاركة 40 شابة.

ووفقا لبيان المديرية، اليوم الأربعاء ، تحدث المحاضر المحامي أحمد الرشدان، خلال الورشة، عن مفهوم العنف المجتمعي وأنواع العنف ومظاهر انتشاره، بالإضافة إلى دوره والآثار الاقتصادية والاجتماعية له ، ومشكلة الفقر والبطالة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420221312927635063274

تشكيل لجنة لإدارة جمعية البيئة في كفرنجة

42022822752936497802

رمضانيات إربد تستقطب الجماهير

4202210122953339742539

إقبال شعبي على فعاليات رمضانيات الكرك الثقافية

420229181119723225080

العقبة : مبادرة اترك أثرا تنفذ فعاليات تطوعية خيرية رمضانية

w

المفرق .. وقف أي فعالية غنائية لا تتناسب مع شعائر رمضان

w

أردني يقضي 30 عاماً في خدمة الصائمين بالمسجد النبوي

أخبار متعلقة
3202227132057111789306

شباب العاصمة تنفذ أنشطة متعددة

الأمن العام

تخريج دورة أصدقاء الأمن العام بمدينة الأمير هاشم للشباب

f

حوارية في إربد عن العلاقة الإيجابية بين الطالب والمعلم

3202227132057111789306

شباب العاصمة تنظم حوارية حول تأطير العمل الحزبي

a

مدير الأمن العام يلتقي عدداً من كبار مسؤولي الشرطة البريطانية

eeee

انطلاق فعاليات معسكر الإبداع والابتكار الأول بالزرقاء