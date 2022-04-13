مركز شابات ماركا ينفذ ورشة عن العنف المجتمعي

الوكيل الاخباري - نفذ مركز "شابات ماركا" التابع لمديرية شباب محافظة العاصمة، اليوم الأربعاء، عبر وسائل الاتصال الحديثة (زووم)، ورشة عمل حول العنف المجتمعي، بمشاركة 40 شابة.



ووفقا لبيان المديرية، اليوم الأربعاء ، تحدث المحاضر المحامي أحمد الرشدان، خلال الورشة، عن مفهوم العنف المجتمعي وأنواع العنف ومظاهر انتشاره، بالإضافة إلى دوره والآثار الاقتصادية والاجتماعية له ، ومشكلة الفقر والبطالة.

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