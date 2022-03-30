الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 07:40 م

تخريج دورة أصدقاء الأمن العام بمدينة الأمير هاشم للشباب

الأمن العام


الوكيل الاخباري - خرجت مدينة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب في مادبا، اليوم الأربعاء، 20 مشاركا من موظفي ونادي المدينة في دورة أصدقاء الأمن العام، بحضور مدير المدينة الدكتور إبراهيم الشخانبة، ومدير شرطة محافظة مأدبا، العميد هزاع الطورة.

وتناولت الدورة محاور متعددة، منها فن التعامل مع الجمهور، وإيصال المعلومات بالطريقة السليمة والسهلة، إضافة إلى قدرة التأثير على الجمهور بشكل إيجابي والقدرة على الإقناع.

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