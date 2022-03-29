شباب العاصمة تنظم حوارية حول تأطير العمل الحزبي



الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب العاصمة التابعة لوزارة الشباب، جلسة حوارية بعنوان "التعديلات الدستورية وأثرها في تأطير العمل الحزبي"، بمشاركة 40 شابا وشابة من المراكز الشبابية عبر الاتصال المرئي (زووم)، وحضور مديرة مديرية شباب العاصمة سناء أبو عباس.



ووفقا لبيان صحفي عن المديرية، اليوم الثلاثاء، أكد رئيس قسم الشباب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية قصي الزعبي، خلال الحوارية، أهمية ترجمة التوجيهات الملكية السامية بتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب في الحياة العامة.

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