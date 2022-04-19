مركز شباب الشيخ حسين ينظم مجموعة من المسابقات الدينية المنوعة

الوكيل الاخباري - نظم مركز "شباب الشيخ حسين" التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الثلاثاء، وعبر تطبيق "زووم"، مجموعة من المسابقات الدينية المنوعة ، وذلك بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز.



وتضمنت المسابقات التي كان لها الأثر الطيب والفائدة الكبيرة لدى جميع الأعضاء المشاركين، طرح أسئلة منوعة حول قدسية شهر رمضان المبارك، وعن بعض الفتاوى التي تخص الصائمين خلال ساعات الصيام.

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