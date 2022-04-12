أمسيات رمضانية في معان

الوكيل الاخباري - أقيمت اليوم الاثنين العديد من الفعاليات الثقافية والدينية التي استهدفت فئات الشباب والأطفال ووفرت لهم مساحات من الترفيه والتثقيف الهادف، وذلك ضمن فعاليات "رمضانيات" التي تعقد في معان خلال الشهر الفضيل.



ورعى رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح أمسية رمضانية نظمتها مبادرة "المعالي" في نادي معان الثقافي الرياضي؛ واشتملت على فقرات دينية وإرشادية وثقافية ومسابقات؛ عبرت عن روح الشهر الفضيل وفضائله، واستهدفت طلبة جامعة الحسين بن طلال والقطاع الشبابي في معان.

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