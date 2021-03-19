مركز شركاء الاردن ينظم ورشة لاطلاق منهجية تحديث الخطط لبلديات المفرق

الوكيل الاخباري -

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عقد مركز شركاء الأردن برعاية نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان بفندق حياة عمان الخميس ورشة لإطلاق منهجية تحديث الخطط التنموية لبلديات محافظة المفرق (المفرق الكبرى، السرحان، رحاب الجديدة، حوشا الجديدة، منشية بني حسن، الباسلية)، بتمويل مشترك بين الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، الصندوق الائتماني الإقليمي للإتحاد الاوروبي، والوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي.ويهدف برنامج قدرة 2 الى تحقيق أربعة مكونات تم إختيارها وفقاً لإحتياجات المنطقة: ( التعليم والحماية وتعزيز فرص العمل وتوليد الدخل والمؤسسات الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة الى التماسك الاجتماعي باعتباره مكوناً شاملاً ومحورياً).