مزارعون يطالبون بتوفير تقنيات تكنولوجية زراعية بأسعار تشجيعية

الوكيل الاخباري -

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طالب مزارعون بتوفير التقنيات الزراعية عالية التكنولوجيا بأسعار تشجيعية تساعدهم في تخفيض فاتورة المياه العالية وتوفير ما يزيد عن 60 بالمئة من مياه الري التي تذهب هدراً بسبب الطرق الزراعية التقليدية التي يستمر العمل بها من قبل شريحة واسعة من المزارعين رغم ما يعانيه الأردن من شحٍ كبير في المياه.وقالوا إن القطاع الزراعي في الأردن تأخر كثيراً في استخدام أنظمة الري عالية التكنولوجيا كـ (الهيدروبونيك والاكوابونيك والنانو) رغم أن الأردن من أفقر دول العالم مائياً وهذا دافعٌ كبير نحو بذل كل الجهور لتوفير هذه التقنيات غالية الثمن، ودعوا وزارة الزراعة إلى دعم هذه الأجهزة من خلال منح وليس أن تقدمها من خلال قروض؛ لتساعدهم وتشجعهم على استخدامها للحصول على الإنتاج بأقل كلفة مالياً ومائياً.