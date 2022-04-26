مزارعون يطالبون بدعم القطاع الزراعي بالكرك

الوكيل الاخباري - طالب مزارعون من مختلف مناطق محافظة الكرك بضرورة دعم القطاع الزراعي باعتباره المصدر المهم لدخل مئات الأسر في المحافظة نظرا لتدني كميات الأمطار الموسم الحالي الأمر الذي شكل تأثيرا واضحا على مخرجات القطاع بشقيه النباتي والحيواني.



وقالوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن القطاع الزراعي شهد هذا العام تراجعا كبيرا بسبب انخفاض نسب معدلات هطول الأمطار مما انعكس سلبا على المزارعين وسط ضعف الموارد المالية وعدم قدرتهم على الاستمرار في مشاريعهم الزراعية الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى بيع أغنامهم والقسم الآخر ترك الزراعة نظرا لتكاليفها الباهظة وقلة عوائدها الإنتاجية.

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