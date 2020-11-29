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مزارعو عجلون: قرار تأجيل أقساط القروض ينعكس ايجابا على القطاع

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الأحد، 29-11-2020 06:50 م

مزارعو عجلون: قرار تأجيل أقساط القروض ينعكس ايجابا على القطاع

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الوكيل الاخباري - أكد عدد من المزارعين واصحاب الاراضي في محافظة عجلون، أن قرار تأجيل أقساط القروض سينعكس ايجابا على القطاع الزراعي خاصة وان توقيته جاء مناسبا نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن جراء جائحة كورونا.
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واشاروا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الأحد، الى أن قرار تأجيل الأقساط سيزيح عن كاهلهم الكثير من الضغوطات خلال الفترة الحالية واعطاء فرصة لاكتمال نضج الكثير من المحاصيل. وقال المزارع محمد عزبي ان قرار التأجيل سيساهم في تخفيف الاعباء عليهم ومنحهم فرصة لتوفير مصاريف اراضيهم الزراعية التي تحتاج الى كلف لحراثتها وزراعتها وبالتالي دفع عملية الانتاج خصوصا ان الكثير من المزارعين يعتمدون على محاصيلهم الموسمية لسد الالتزامات واحتياجات الحياة اليومية لأسرهم.

وبين المزارع ابراهيم شعبان أن تأجيل الاقساط يؤكد جدية الحكومة في الوقوف الى جانب المزارعين ايمانا منها بأهمية القطاع الحيوي في إحداث التنمية الاقتصادية وتوفير الامن الغذائي وتعزز التشاركية ما بين كافة الجهات وقت الازمات والتحديات.

بدوره، قال مدير زراعة عجلون المهندس رائد الشرمان، إن محافظة عجلون تتمتع بميزات نسبية طبيعية وتكثر فيها الاراضي الزراعية ذات الجودة عدا عن التنوع المناخي والحيوي فيها وبيئتها الخصبة التي تشجع على زراعة العديد من الاصناف والمحاصيل المختلفة التي تدعم الاقتصاد الوطني .

واكد اهمية استمرارية دعم هذا القطاع الذي اثبت قدرته على توفير احتياجات ومستلزمات السوق المحلية خلال جائحة كورونا .

 




 

 


 

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