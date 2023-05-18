مسّاد يؤكد دعم ورعاية "اليرموك" لطلبة الجامعة لمواصلة تفوقهم وتميزهم

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، دعم رئاسة الجامعة لجميع الطلبة من مختلف الكليات والبرامج الاكاديمية، لمواصلة تفوقهم وتميزهم العلمي والإبداعي، بوصفهم مستقبل الوطن الزاهر الذي نعول عليه لمواصلة البناء والنماء بروحٍ عصريةٍ جديدة في مسيرة الأردن الغالي.

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وأضاف خلال رعايته حفل تكريم طلبة الأنشطة الثقافية والفنية في عمادة شؤون الطلبة، أن جامعة اليرموك تستلهم من فكر ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، النهج القويم في رعاية الطلبة والشباب وتحفيزهم للانطلاق بأفكارهم ومواهبهم إلى شتى دروب العلم والفن والإبداع، مستندة بذلك إلى قدمته الأوراق النقاشية لجلالة الملك، الداعية إلى تفعيل دورهم كشريك حقيقي ومؤثر في الحياة العامة.



وتابع مخاطبا الطلبة: لقد حقّ لجامعتنا الغراء أن تبتهج وتفتخر بكُم على الدوام، فأنتم من تَصنعون لها المَكانة وتحجزون لها الموقع والصدارة إن كانَ ذلكَ بين الجامعات الوطنية أو العربية أو العالمية، وأنتم من تقودونها نحو التميّز والتجويد وتنطلقون بها عبر كفاءاتكُم ومهاراتكم المُمكنة، لتكونوا على الدوام عند حُسن ظنكم بأنفسكم أولا وظن أهاليكم وجامعتكم ووطنكم بكم.



في ذات السياق، ثمن مسّاد جهود عمادة شؤون الطلبة وكوادرها الإدارية والفنية، بوصفها الحاضِنة التي تسعى من خلالها جامعة اليرموك بالوصول إلى أكبر شريحة مُمكنة من طلبة الجامعة، لتأخذ بأفكارهم وتستمع إلى آرائهم وتعاين جُهودهم ومُبادراتهم الخلاّقة، ومن بعدها تأتي مسؤوليتنا بتهيئة سُبلَ التنفيذ لها لتُصبح واقعًا ملموساً، وصولا إلى حرم جامعي ينبض بالحياة ويترك في نفوس أبنائنا الطلبة ذكريات وصور خالدة.