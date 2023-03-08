مسّاد يهنئ الأكاديميات والإداريات والطالبات في اليرموك بمناسبة يوم المرأة العالمي

الوكيل الإخباري- يتقدم رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد بالتهنئة للعاملات في الجامعة من الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطالبات الجامعة، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام.

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وأعرب مسّاد عن فخر اليرموك واعتزازها باحتضانها مجموعة من المتميزات من الكادر الأكاديمي والإداري في الجامعة اللواتي لطالما أثبتن جدارتهن وقدرتهن على الاضطلاع بدورهن، والقيام بالواجبات الموكولة إليهن على أكمل وجه، وأسهمن إيجابا في مختلف مراحل التطوير التي شهدتها الجامعة منذ نشأتها.



وأكد حرص اليرموك على تمكين المرأة في مختلف الجوانب وتنظيم الدورات والورش التدريبية التي من شانها صقل مهارات وقدرات المرأة الإدارية والقيادية وتمكينها من تقلد المناصب القيادية داخل الجامعة وخارجها، وذلك إيمانا منها بأهمية دور المرأة في عملية التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة الأردنية في مختلف قطاعاتها.



وشدد مسّاد على الدور الهام والمحوري الذي قامت به المرأة الأردنية في بناء مختلف مؤسسات وطننا الأردن، التي لطالما كان لها دور بارز في تنمية وتطوير وتحديث مختلف القطاعات التعليمية والاقتصادية والسياسية، كما أسهمت بشكل فاعل في تنمية وتطوير مجتمعنا الأردني، وأن تكون على قدر من المسؤولية وعند حسن ظن قيادتنا الهاشمية التي آمنت بأهمية دور المرأة وقدرتها على الإنجاز.