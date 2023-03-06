"اليرموك" تستقبل وفد مكاتب الخدمات الجامعية بسلطنة عُمان

الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك بالوكالة الدكتور موفق العموش، رؤية الجامعة وسعيها الدائم لتحقيق خطتها الاستراتيجية نحو توفير البيئة الأكاديمية والاجتماعية المناسبة لطلبتها داخل حرمها.



وأضاف العموش خلال استقباله وفدا يمثل مجموعة من مكاتب الخدمات الجامعية في سلطنة عُمان الشقيقة، أن الجامعة تضم في كلياتها على مستوى البكالوريوس وبرامج الدبلوم والدراسات العليا/ الماجستير والدكتوراه، طلبة من 48 جنسية عالمية، لافتا إلى أن عدد خريجيها من الطلبة الوافدين يقارب 15 ألفا، يمثلون 82 دولة .



وأشار العموش إلى أن عدد خريجي الجامعة من الجنسية العُمانية وصل إلى 2114 من مختلف الكليات والبرامج الأكاديمية، مبديا استعداد الجامعة للتعاون مع هذه المكاتب من خلال مذكرات ثنائية للتعاون معها لاستقبال أعداد من الطلبة العُمانيين الراغبين بالدراسة فيها.

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