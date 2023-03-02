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الخميس، 02-03-2023 02:12 م

اليرموك: فريق كلية الأعمال يتأهل للمرحلة الإقليمية في المسابقة العالمية للجامعات

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الوكيل الإخباري- تأهل فريق كلية الأعمال في جامعة اليرموك، إلى المرحلة الثانية / الاقليمية من المسابقة العالمية للمحلل المالي المعتمد، التي ينظمها معهد المحللين الماليين ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستعقد خلال الشهر الحالي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

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وجاء تأهل فريق جامعة اليرموك بهذه المسابقة بعد نجاحه في تخطي المسابقة بمرحلتها الأولى/ المحلية، والتي شاركت فيها معظم الجامعات الأردنية.
وتقوم فكرة هذه المسابقة على إعداد تحليل مالي متقدم لشركة يتم اختيارها لجميع الفرق المشاركة، بحيث يقدم كل فريق توقعاته بخصوص سعر سهم الشركة في المرحلة المقبلة بناءً على التحليل المالي. 


 وقال عميد الكلية الدكتورة ميشيل سويدان، إن المشاركة في هذه المسابقات تعكس اهتمام الجامعة والكلية على التواجد بين سائر الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة إلى سعي الكلية وفق خطة الجامعة الاستراتيجية لتعزيز النشاطات اللامنهجية وبما يعود بالنفع الايجابي على مهارات الطلبة وصقل شخصيتهم.


وأضاف أن مثل هذه النتائج من شأنها أيضا تعميق سمعة الكلية، بوصفها واحدة من الكليات الرائدة التي تحتل مكانة مرموقة ومتميزة بين كليات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي من خلال انتاج ونشر المعرفة التي تدفع عجلة التقدم والتطور الاقتصادي والمجتمعي وتسهم في التميز الأكاديمي.


ويضم فريق الكلية المشارك بهذه المسابقة، والذي يتولى الإشراف عليه ومتابعته نائب العميد الدكتورة بثينة خرابشة، الطالب معتصم الحمود من قسم الاقتصاد، والطالب الأصيل أبو راشد من قسم العلوم المالية والمصرفية، والطالب محمد حمد من قسم العلوم المالية والمصرفية، والطالبة أسل العمري من قسم العلوم المالية والمصرفية والطالبة ليان الطاق من قسم إدارة الأعمال.


يذكر أن هذه المسابقة تنتظرها مرحلة ثالثة، هي المرحلة الدولية التي ستتأهل لها الفرق التي ستتنافس في المرحلة الإقليمية القادمة في مدينة دبي.

 




 

 


 

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