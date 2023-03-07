اليرموك توقف اقتطاعات قروض صندوق الادخار لشهري آذار ونيسان

الوكيل الاخباري - قرر رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، إيقاف اقتطاعات قروض صندوق الادخار لشهري آذار ونيسان المقبلين.



وقال مسّاد، إن القرار يأتي انطلاقا من حرص الجامعة على التخفيف من الأعباء المالية على كوادرها البشرية، ومراعاة أوضاعهم المعيشية، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.



وبموجب القرار، ستعود الاقتطاعات كما كانت مجدولة سابقا اعتبارا من أيار المقبل، وعلى من لا يرغب بوقف الاقتطاعات مراجعة الدائرة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل اعتماد كشوفات الرواتب للشهر الحالي.

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