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الخميس، 08-10-2020 08:46 ص

58 جهاز تنفس اصطناعي في المستشفى المخصص

مسار معين لمصابي كورونا داخل طوارئ البشير

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مدخل مستشفيات البشير


الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفيات البشير، الدكتور محمود زريقات، الخميس، إن المستشفى المخصص لمصابي فيروس كورونا المستجد منفصل عن بقية المستشفيات.

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وأضاف ، في تصريحات صحافية ،ن ، أنه تم تخصيص "مسار معين لمصاب كورونا داخل المستشفى"، كاشفاً عن وجود قسم لتقييم الحالات وعلى إثرها ينظر فيها.


"يوجد 58 جهاز تنفس اصطناعي في المستشفى المخصص لمصابي كورونا، و 165 ممرضاً مهيئين للتعامل مع مصابي كورونا"، وفق زريقات.

 

ويأتي هذا الإجراء الحكومي ، نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية ، ما أدى إلى اتخاذ قرار باستقبال مصابي الفيروس داخل طوارئ البشير، للحدّ من انهيار المنظومة الصحيّة في المملكة .

 

 

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