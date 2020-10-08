مسار معين لمصابي كورونا داخل طوارئ البشير

الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفيات البشير، الدكتور محمود زريقات، الخميس، إن المستشفى المخصص لمصابي فيروس كورونا المستجد منفصل عن بقية المستشفيات.
وأضاف ، في تصريحات صحافية ،ن ، أنه تم تخصيص "مسار معين لمصاب كورونا داخل المستشفى"، كاشفاً عن وجود قسم لتقييم الحالات وعلى إثرها ينظر فيها.
"يوجد 58 جهاز تنفس اصطناعي في المستشفى المخصص لمصابي كورونا، و 165 ممرضاً مهيئين للتعامل مع مصابي كورونا"، وفق زريقات.
ويأتي هذا الإجراء الحكومي ، نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية ، ما أدى إلى اتخاذ قرار باستقبال مصابي الفيروس داخل طوارئ البشير، للحدّ من انهيار المنظومة الصحيّة في المملكة .
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