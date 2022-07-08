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الجمعة، 08-07-2022 04:47 م

مساعٍ أردنية لإدراج المنسف على لائحة التراث العالمي

كيفية-تحضير-المنسف-الأردني-على-أصوله


الوكيل الإخباري - قدمت البعثة الأردنية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" ملف إدراج "المنسف" في لائحة التراث العالمي غير المادي خلال العام الحالي.

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وأقامت السفارة الأردنية في باريس، أمسية فنية وثقافية، تزامنت مع الاحتفالات بمناسبة السنة الدولية للعلوم الأساسية من أجل التنمية المستدامة، التي تصادف في السابع من تموز.


وشهدت الأمسية، التي نُظمت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" حضوراً رفيع المستوى، تمثل بعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى "يونسكو" ومساعدة المديرة العامة للعلوم والطبيعة في "يونسكو" وممثلين عن الحكومة الفرنسية وقيادات إعلامية فرنسية.


وتخلل الأمسية، التي حضرها رئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان وعدد من أعضاء مجلس النواب خلال زيارة عمل رسمية لهم إلى فرنسا، حفلاً موسيقاً وعشاء تكريمياً للحضور تم خلاله تقديم المنسف الأردني، تحضيراً لإدراجه على لائحة التراث العالمي غير المادي خلال العام الحالي بعد استكمال الطلب الأردني لجميع الشروط الفنية المطلوبة من "يونسكو".


وكانت البعثة الأردنية الدائمة لدى "يونسكو" قدمت ملف إدراج "المنسف: وليمة احتفالية ودلالاتها الاجتماعية والثقافية" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" 2022، وذلك خلال مشاركة المملكة في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي.


وجاءت جهود البعثة الأردنية الدائمة لدى اليونسكو لإدراج طبق المنسف على هذه القائمة الدولية، بعد تنسيق وعمل مشترك و ممتد شاركت به عديد الوزارات والجهات الأردنية ذات العلاقة، بعد أن تم اختيار "المنسف" ضمن عدد من الترشيحات الأخرى، ليتم اتخاذ القرار بشأن إدراجها في العام 2022 على هذه القائمة.


ويضاف هذا الجهد إلى نجاحات سابقة حققتها المملكة لتعزيز حضورها في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في "يونسكو" بعد أن نجحت المملكة بتسجيل كل من ملف "النخلة" في عام 2019 وملف "الخط العربي" في عام 2021 وهما ملفان مشتركان مع عدد من الدول العربية، بالإضافة الى ملف "فن السامر" في عام 2018 وملف " المساحة الثقافية لبدو البترا ووادي رم" في عام 2008.


 




 

 


 

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