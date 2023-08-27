مستجدات حول تحديد ساعات فتح وإغلاق المحلات التجارية بعمان

الوكيل الاخباري - أكدت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في أمانة عمان الكبرى الدكتورة ميرفت المهيرات، أن الأمانة تؤيد تنظيم وتحديد أوقات الدوام للمحال التجارية والخدمية داخل حدود أمانة عمان الكبرى.



جاء ذلك خلال بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، اليوم الاحد، مع أمانة عمان الكبرى تحديد أوقات فتح وإغلاق المحال التجارية داخل حدود الأمانة.



وأشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الى الدراسة التي أجرتها الغرفة المتعلقة بتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع التجاري والخدمي.



وأكد الحاج توفيق، أهمية الشراكة ما بين أمانة عمان الكبرى والقطاع التجاري بمختلف المجالات، لافتا إلى أهمية اللقاءات التشاورية والتعاون بين الطرفين.



وأوصت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمان، بضرورة تنظيم وتحديد أوقات العمل لبعض القطاعات، واقترحت أن يتم بدء تطبيق التجربة في العاصمة عمان.

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