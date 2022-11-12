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السبت، 12-11-2022 07:13 م

مستشار حكومي: الأردن اشترى قبل 10 أيام لوازم فحص سريع للتحري عن الكوليرا

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة/ مسؤول ملف كورونا، عادل البلبيسي، السبت، إنّ الأردن اشترى قبل 10 أيام لوازم فحص سريع للتحري عن الكوليرا.
 
وأضاف البلبيسي، لـ "المملكة"، أن الفحص العادي للكوليرا بحاجة إلى زراعة من 48-72 ساعة، لكن الفحوص السريعة يمكن أن تكشف الحالات خلال 10 -15 دقيقة.

وأكّد، أن المهم الرصد واكتشاف الحالات لاتخاذ الإجراءات الوقائية، حيث إنّ الأردن لم يسجل أي حالة إصابة بالكوليرا منذ 1981، ومنذ ذلك اتخذ سياسة أن يفحص ما نسبته 10-15% من حالات الاسهال وبشكل روتيني للتحري عن عدد من الجراثيم ومنها جرثومة الكوليرا في الأردن.

ولفت البلبيسي، إلى أن حالات الاشتباه محدودة جدا واجري لها الفحوصات وتم استثنائها، ويوميا تجرى مئات الفحوص بمختلف انحاء المملكة وتشكل نسبة 25-50 % وفي بعض الأحيان 100% لحالات الاسهال التي تراجع المستشفيات والمراكز الصحية يتم فحصها ليتم التحري عن اجراءات الكوليرا.

وتابع، أن الإجراءات الوقائية والاحترازية تشمل جميع القادمين من سوريا ولبنان أو قبل ذلك كان هناك العديد من الدول العربية لديها الكوليرا وكان نفس الإجراءات مطبقة، والان أي شخص قادم من سوريا او لبنان يمنع ادخال أي مأكولات بصحبة المسافر فقط يسمح بالمعلبات.

وفيما يتعلق بالتجارة، قال، هناك رقابة على المواد الغذائية التي يتم استيرادها من سوريا ولبنان، بالإضافة إلى إجراءات وفحوص تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء للتحري عن أي جراثيم بين المواد الغذائية، وحتى الان جميع العينات سليمة لم تحدث أي حالة كوليرا في الأردن.

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