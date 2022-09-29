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الخميس، 29-09-2022 03:48 م

مستشفى الامير راشد بن الحسن العسكري ينفذ تمرين اخلاء وهمي

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الوكيل الاخباري- نفذ مستشفى الامير راشد بن الحسن العسكري و بالتنسيق مع مديرية دفاع مدني غرب اربد تمرين اخلاء وهمي مفترض داخل المستشفى.

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واشتملت فرضية التمرين على نشوب حريق داخل مبنى المستشفى ناتج عن تماس كهربائي في احد الاقسام مما استدعى  اخلاء المرضى والزوار ومرتب المستشفى بالكامل ويأتي هذا التمرين للتاكد من جاهزية مرتبات المستشفى في التعامل مع حوادث الحريق و الحالات الطارئه التي تستدعي عملية الاخلاء .  


و تخلل التمرين محاضرة توعوية القاها كوادر الدفاع المدني عن اجراءات عملية الاخلاء و انواع الطفايات و الطريقة الصحيحة لاستخدامها.  


 وقال مدير المستشفى العميد الطبيب سهل الحموري ان  هذا التمرين  يندرج ضمن خطة الخدمات الطبية الملكية للتدريب على خطط الطوارىء و تفعيل معايير السلامة العامة يهدف الى رفع كفاءة و جاهزية كوادر المستشفى للتعامل مع الحوادث الطارئه مما يوفر بيئة عمل سليمة و آمنه .   


واشادت كوادر الدفاع المدني بجاهزية مرتب المستشفى و تعاملهم مع فرضيات التمرين بكل كفاءة و انضباط.


 




 

 


 

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