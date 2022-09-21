الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

الامن العام : العثور على جثة سيدة داخل منزلها في جرش

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

الأربعاء، 21-09-2022 09:26 ص

دورة تدريبية للإنعاش وتخطيط القلب في مستشفى الأمير زيد العسكري

304617982_2386363818169776_3996657259795557769_n


الوكيل الإخباري- عقدت في مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري في محافظة الطفيلة دورة تدريبية داخل غرف الإنعاش وتخطيط القلب من قبل المركز الوطني للإسعاف والطوارئ التابع للخدمات الطبية الملكية.                                                                        
اشتملت  هذه الدورة على إعطاء محاضرات نظرية وعملية تهدف إلى تأهيل وتثقيف مرتبات التمريض  العاملة في أقسام المستشفى بكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة والتي تتطلب الإنعاش القلبي.                                           
وقال مدير مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري العقيد الطبيب رائد العكايله ان لمجال الإسعاف والطوارئ أهمية خاصة نتمكن من خلالها من إنقاذ المريض بسرعة، كما وتتميز مستشفيات الخدمات الطبية الملكية بوجود أقسام للإسعاف والطوارئ على قدر كبير من الكفاءة والسرعة في الاداء. 

اضافة اعلان


وأضافت رئيسة شعبة التمريض والمهن الطبية المقدم الممرضة رنا النوايسة ان مرتبات المستشفى مدربة ومؤهلة للتعامل مع الحالات الطارئة وان التدريب مازال مستمر في جميع المجالات التمريضية وعلى مدار العام .  




 




 

 


 

إقرأ ايضا
920226231123424972631

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

eeeee

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

وزارة الزراعة

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

9202220194213981647561

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

w

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

w

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

أخبار متعلقة
305304737_2384747751664716_4586174247392417055_n

وفد عسكري طبي كويتي يزور مديرية الخدمات الطبية

307171290_2382179008588257_3637563676031863947_n

اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية- تفاصيل

304926478_2381817741957717_4478760738190277598_n

الملحق العسكري السوداني يزور مديرية الخدمات الطبية الملكية

306965626_2381218195351005_567444103822464315_n

الخدمات الطبية: عودة استقبال المرضى في العيادات الخارجية بضاحية الأمير راشد الأحد

305196881_2372805769525581_8670721833241295565_n

إفتتاح اليوم العلمي الاول لجمعية جراحي الاعصاب بالتعاون مع الخدمات الطبية

2373bc2e-63769801930381754618

الخدمات الطبية تعقد ورشة عمل خاصة بامراض الاطفال في مستشفى الأمير زيد العسكري