دورة تدريبية للإنعاش وتخطيط القلب في مستشفى الأمير زيد العسكري

الوكيل الإخباري- عقدت في مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري في محافظة الطفيلة دورة تدريبية داخل غرف الإنعاش وتخطيط القلب من قبل المركز الوطني للإسعاف والطوارئ التابع للخدمات الطبية الملكية.

اشتملت هذه الدورة على إعطاء محاضرات نظرية وعملية تهدف إلى تأهيل وتثقيف مرتبات التمريض العاملة في أقسام المستشفى بكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة والتي تتطلب الإنعاش القلبي.

وقال مدير مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري العقيد الطبيب رائد العكايله ان لمجال الإسعاف والطوارئ أهمية خاصة نتمكن من خلالها من إنقاذ المريض بسرعة، كما وتتميز مستشفيات الخدمات الطبية الملكية بوجود أقسام للإسعاف والطوارئ على قدر كبير من الكفاءة والسرعة في الاداء.

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وأضافت رئيسة شعبة التمريض والمهن الطبية المقدم الممرضة رنا النوايسة ان مرتبات المستشفى مدربة ومؤهلة للتعامل مع الحالات الطارئة وان التدريب مازال مستمر في جميع المجالات التمريضية وعلى مدار العام .







