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صحيفة أمريكية: الاحتلال بدأ بضخ ماء البحر في أنفاق غزة

الثلاثاء، 12-12-2023 10:43 م

مسيرة حاشدة بإربد نصرة لغزة والمسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - شهدت مدينة إربد، عقب صلاة العشاء اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة من مسجد نوح القضاة "الجامعة"؛ تضامنا مع غزة وتنديدا بالعدوان الوحشي الذي تستمر قوات الاحتلال بشنه على القطاع ويستهدف المدنيين والأبرياء والعزل.

وردد المشاركون في المسيرة، التي شاركت بها مختلف الفاعليات السياسية والنقابية والحزبية والشعبية، هتافات حيّت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والثبات بوجه آلة الحرب الإسرائيلية المدعومة من أميركيا وعدم رضوخه لإملاءات التهجير والنزوح من قطاع غزة.

ونددوا بالمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء ودور العبادة والشجر والحجر، مؤكدين أنها حرب إبادة وتطهير عرقي تهدف إلى تفريغ القطاع من أهله الأصليين .

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