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الخميس، 23-11-2023 09:31 م

إربد: حوارية حول مآلات الحرب على غزة

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الوكيل الإخباري - نظم منتدى مغناة إربد الثقافي ودارة المثقفين في نادي فناني إربد اليوم الخميس، حوارية بعنوان "مآلات الحرب على غزة ".

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وقال خبير الريادة والإبداع لمشروع دعم استقرار سكان قطاع غزة المهندس جميل الخطيب، بحضور حشد من الأدباء والمثقفين والمواطنين المهتمين من محافظة إربد، إن المقاومة في غزة أسقطت النظرية المسماة الجيش الذي لا يقهر، وهذا ما استطاعت إسرائيل وأميركا تمريره على مدى سنوات لتشكيل وعي جمعي عربي باستحالة هزيمة إسرائيل .


وتدرج المهندس الخطيب في توضيحاته، وقال إن الكيان الصهيوني يعمل على إرغام العرب على الاعتراف بإسرائيل والتعاون معها حتى تصبح حجر الزاوية في بنيان الجهاز الاقتصادي للمنطقة بأكملها، وقد أنجزت إسرائيل جزءاً من مشروعها ليس بتوقيع اتفاقيات التسوية فقط ، إنما ببناء مشاريع شراكة اقتصادية.


ودار في نهاية الجلسة حوار موسع حول الأوضاع الراهنة في غزة والضفة الغربية.

 




 

 


 

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