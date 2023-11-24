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أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات والأطفال الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم

الجمعة، 24-11-2023 02:10 م

مسيرات حاشدة في محافظات المملكة نصرة لقطاع غزة - صور

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الوكيل الإخباري - انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية، منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بمختلف محافظات المملكة.

وطالب المشاركون في المسيرات، بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وبدأت بعد صلاة الجمعة وقفة في محافظة إربد، منددة بالمجازر الإسرائيلية، وقتل الأطفال والنساء في القطاع.

وندد المشاركون في مسيرة في محافظة العقبة، بالحرب على قطاع غزة، وطالبوا بوقفها وحماية المدنيين.

وخرج أهالي معان بمسيرات تندد بقصف المدنيين والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

كما انطلقت مسيرة في محافظتي الكرك والطفيلة للمطالبة بحماية المدنيين من جرائم المحتل الإسرائيلي.

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