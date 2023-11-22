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الأربعاء، 22-11-2023 05:59 م

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشمال

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظات الشمال (إربد والمفرق وعجلون)، غداً الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة إربد منطقتي خرجا والزوية، والذي ستكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 3 عصراً.

وأصافت ان الفصل سيشمل بمحافظة المفرق، مناطق كوم الرف، وتجمع سبع الصير الشرقي، ومجاورين مدرسة رسم حصان، من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3 عصراً.

وبحسب الشركة فإن فصل التيار سيشمل بمحافظة عجلون، منطقة عنجرة قرب القاعدة الجوية من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4 عصراً، إضافة الى مناطق سوق كفرنجة وأحياء أبو نجم والغربي والشويات والحراير في بلدة كفرنجة، من الساعة 12 ظهراً ولغاية 8 مساءً.

 




 

 


 

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