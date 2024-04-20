مشاركات يتدربن على المهارات الحياتية في مركز شابات الطيبة

الوكيل الاخباري - بدأت في مركز شابات لواء الطيبة غربي إربد، اليوم السبت، فعاليات برنامج "مهاراتي" الذي تنفذه وزارة الشباب، بمشاركة 20 فتاة من عضوات المركز .

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وقالت مديرة المركز آلاء عذاربة لـ(بترا )، إن البرنامج الذي يستمر أربعة أيام، يتضمن تدريب المشاركات على المهارات الحياتية، ومهارة إدارة الذات، والمهارات المعرفية والاجتماعية، ومهارات العمل المشترك، والثقافة المالية، والابتكار الاجتماعي والتفكير الابداعي ومهارات حل المشكلات.