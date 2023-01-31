مشروعات الحصاد المائي بالطفيلة استوعبت 2.5 مليون م3

الوكيل الإخباري - استوعبت مشروعات مشاريع الحصاد المائي في محافظة الطفيلة منذ بدء الموسم المطري الحالي 2.5 مليون متر مكعب من مياه الأمطار بحسب مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس حسين القطامين.

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وقال القطامين خلال جولة على مشروعات زراعية نفذت في المحافظة، إن كميات مياه الأمطار التي استوعبتها السدود والحفائر الترابية تشكل 90 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، مضيفا أن وزارة الزراعة نفذت خلال السنوات الماضية نحو 21 سدا وحفيرة ترابية في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا.



وبين أن هذه الحفائر من أبرز المشروعات التي ستسهم في تغذية مخزون المياه الجوفية، وتوفير كميات إضافية من المياه لسقي المواشي، والحد من تأثيرات التغير المناخي.



وقال إن الوزارة ستشمل العام الحالي مناطق جديدة بمشروعات الحصاد المائي لإفادة أكبر شريحة من المزارعين خاصةً في شرق الطفيلة وجنوبها، فيما أعدت خططا وبرامج لزيادة عدد برك جمع مياه الينابيع وربطها بشبكة أنابيب بلاستيكية، لري بساتين المزارعين، والحد من كميات الفاقد المائي.