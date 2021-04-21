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الأربعاء، 21-04-2021 10:08 م

مصادر ترجح اجراءات تخفيفية قادمة بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجحت مصادر مطلعة ان تعلن الحكومة خلال الايام المقبلة عن قرارات تخفيفية بشأن الاجراءات الحكومية الاخيرة وحظر التجوال بالمملكة .
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واشارت المصادر ان توصيات جلالة الملك بهذا الشأن اليوم ، ومؤشرات استقرار المنحنى الوبائي بالمملكة ، تدل على امكانية اتخاذ هذه القرارات من قبل الحكومة .

 وترأس جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اجتماعا لمجلس السياسات الوطني.

وأكد جلالته على ضرورة دراسة إجراءات للموازنة بين حماية صحة وسلامة المواطنين، وتخفيف حدة إجراءات الحظر لتحريك عجلة الاقتصاد.

 




 

 


 

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