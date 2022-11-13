مصدر: الضمان تتجه لسحب تعديلات قانونها لدراستها

الوكيل الإخباري - كشفت مصادر متطابقة، نية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، سحب تعديلات قانون الضمان، التي أقرت مؤخرا من مجلس إدارة المؤسسة، وهي بحوزة الحكومة حاليا، لإعادة دراستها وتعديلها.

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ووفقا ليومية الغد، قالت مصادر متطابقة، فضلت عدم ذكر اسمها، إن مدير المؤسسة الجديد محمد الطراونة، خبير أكتواري معتمد وزميل جمعية الإكتواريين الأميركية في مجال ديمومة أنظمة التقاعد والضمان، واحتياطيات شركات التأمين واستثمار أموالها منذ عام 2002، كما أنه معتمد ومرخص من البنك المركزي، ولم يطلع من قبل على هذه التعديلات، رغم أنه تولى سابقا العمل مستشارا للمؤسسة.



وأوضحت أن أول إجراء اتخذه الطراونة فور توليه منصبه، طلب نسخة من التعديلات الأخيرة، مؤكدا أن مشاورات تحدث حاليا في المؤسسة، تؤكد نية الإدارة الجديدة إرسال مذكرة لرئاسة الوزراء لطلب سحب تعديلات القانون لدراستها من جديد.



وأشارت إلى أن الطراونة فضل التريث بالحديث لوسائل الإعلام حتى تتضح الصورة لديه بشكل كامل.

