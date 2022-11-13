الأحد 13-11-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية هنغارية للطلبة الأردنيين

الأمانة تنشر مسارات الباص السريع للخطين 3 و 8 - أسماء المناطق

صندوق النقد: التنافس الأميركي الصيني يهدد الاقتصاد العالمي

عضو الفيدرالي الأمريكي تفاجئ الأسواق بتصريحاتها حول رفع الفائدة

مقتل أردني أب لـ 6 أطفال في أمريكا - فيديو

هبوط شارع في إربد والبلدية توضح

بعد رفع الفائدة.. سعر الفائدة الرئيسي في الأردن يصل إلى 6% وإعادة الخصم 7%

مصرع زوجين فلسطينيين جراء حادث سير في أمريكا

مخزون الأردن من لقاحات كورونا يكفي حتى شباط المقبل

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الأحد، 13-11-2022 10:03 ص

مصدر: الضمان تتجه لسحب تعديلات قانونها لدراستها

0L5A8949


الوكيل الإخباري - كشفت مصادر متطابقة، نية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، سحب تعديلات قانون الضمان، التي أقرت مؤخرا من مجلس إدارة المؤسسة، وهي بحوزة الحكومة حاليا، لإعادة دراستها وتعديلها.

اضافة اعلان


ووفقا ليومية الغد، قالت مصادر متطابقة، فضلت عدم ذكر اسمها، إن مدير المؤسسة الجديد محمد الطراونة، خبير أكتواري معتمد وزميل جمعية الإكتواريين الأميركية في مجال ديمومة أنظمة التقاعد والضمان، واحتياطيات شركات التأمين واستثمار أموالها منذ عام 2002، كما أنه معتمد ومرخص من البنك المركزي، ولم يطلع من قبل على هذه التعديلات، رغم أنه تولى سابقا العمل مستشارا للمؤسسة.


وأوضحت أن أول إجراء اتخذه الطراونة فور توليه منصبه، طلب نسخة من التعديلات الأخيرة، مؤكدا أن مشاورات تحدث حاليا في المؤسسة، تؤكد نية الإدارة الجديدة إرسال مذكرة لرئاسة الوزراء لطلب سحب تعديلات القانون لدراستها من جديد.


وأشارت إلى أن الطراونة فضل التريث بالحديث لوسائل الإعلام حتى تتضح الصورة لديه بشكل كامل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202212154854421819779

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية هنغارية للطلبة الأردنيين

ن

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الفرنسي

الباص السريع مع لوغو

الأمانة تنشر مسارات الباص السريع للخطين 3 و 8 - أسماء المناطق

News159

وزير المياه ينعى وفاة والدة أحد موظفي الوزارة

6

مقتل أردني أب لـ 6 أطفال في أمريكا - فيديو

image

هبوط شارع في إربد والبلدية توضح

أخبار متعلقة
0L5A9382

الضمان يأمل بمنح التعديلات الأخيرة صفة الاستعجال

WhatsApp Image 2022-10-26 at 9.59.50 AM (1)

الضمان تتسلم شهادة تقدير واعتراف دولية من "الإيسا"

WhatsApp Image 2022-09-19 at 12.25.11 PM

%20 من متقاعدي الضمان يحصلون على 50% من مجموع الرواتب التقاعدية

0L5A8949

شمول المغتربين المؤمن عليهم اختياريا بتأمين الضمان في المرحلة الثانية

0-4

تعيين 90 شخصا بالمناصب القيادية في الأردن خلال عامين

WhatsApp Image 2022-10-05 at 1.16.02 PM

تحويل رواتب متقاعدي الضمان إلى البنوك غدا الاثنين