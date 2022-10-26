الضمان تتسلم شهادة تقدير واعتراف دولية من "الإيسا"

الوكيل الإخباري - تسلمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهادة تقدير واعتراف من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا) خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية بمدينة مراكش في مملكة المغرب وذلك تقديراً لجهود المؤسسة على مساهمتها بأدلة (الإيسا).

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وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم رحاحلة خلال مشاركته في المؤتمر أن حصول مؤسسة الضمان على شهادة التقدير والإعتراف يعتبر إنجازاً وطنياً قيّماً على المستوى الدولي والذي يُضاف إلى الإنجازات الوطنية التي حققتها المؤسسة.



وبيّن الرحاحلة أن المؤسسة كانت قد فازت بجميع الجوائز التي تقدمت بها خلال العام الماضي (2021) من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا)، موضحاً بأنها حصلت على أربع جوائز عالمية بالتميز عن أربعة ممارسات فُضلى، وهي جائزة مع تقدير خاص من قبل الجمعية لتميز المؤسسة بالتحول الإلكتروني في تقديم خدماتها ومنافعها استجابةً لاحتياجات متلقي الخدمة، وعلى جوائز تميز لكل من برنامج رعاية المرتبط بتأمين الأمومة لتمكين المرأة، وتأسيس الفرع الرقمي باعتباره آلية جديدة لمواجهة التحديات، وبرنامج استدامة التشاركي بين الحكومة والمؤسسة المتعلق بدعم استدامة القطاع الخاص.



يذكر بأن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، هي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف تضم تحت مظلتها أكثر من (327) هيئة ومؤسسة ضمان وتأمينات اجتماعية في أكثر من (150) دولة حول العالم وتسعى إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات والدراسات الخاصة بالضمان الاجتماعي بين أعضائها وتشرف على إدارة برامج جوائز الممارسات الفُضلى.

