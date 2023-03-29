الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

انخفاض الذهب عالمياً بفعل تراجع الطلب

الأوضاع الاقتصادية تخفض إقبال الأردنيين على العمرة في رمضان

الأربعاء، 29-03-2023 09:53 ص

مصدر: الكوبونات الممنوحة للنواب لتوزيعها في مناطقهم ليست جديدة

WhatsApp Image 2023-03-26 at 2.53.09 PM


الوكيل الإخباري - كشف مصدر حكومي مطلع أن الحكومة خصصت لكل نائب في مجلس النواب عددا من الكوبونات الشرائية لتوزيعها على الأسر العفيفة في مناطقهم.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن منح الكوبونات للنواب ليس جديدا وهي تمنح لهم كل شهر رمضان لتوزيعها على الأسر العفيفة والأكثر حاجة.

وأضاف أن قيمة الكوبون الواحد 30 دينارا وهي مخصصة للشراء من خلال المؤسسات الاستهلاكية في المحافظات.

وأشار المصدر إلى أن عدد الكوبونات لكل نائب متفاوت وهي تتراوح بين 150-200 كوبونا وذلك تبعا لمناطقهم.

وبيّن أن وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت في وقت سابق عن توزيع كوبونات شرائية بقيمة 100 دينار للأسر العفيفة من خلال مكرمة ملكية سامية وهي توزع عبر قواعد البيانات التي لدى صندوق المعونة الوطنية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-03-29 at 1.36.55 PM

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

320232322125943617740

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

62385843_1006

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

grilled-lamb-skewers

المطاعم: الحركة ضعيفة

0L5A0349

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

6423feea37908

فرصة استثمارية في المنطقة الحرة/ مطار الملكة علياء

أخبار متعلقة
ازمة سير (13)

وزير الداخلية: لم يتم رفع رسوم ترخيص المركبات في 2023

0L5A0427

التمييز ترد الطَّعن شكلًا بصحة عضوية سيدة في مجلس النواب

-1665840671

وزير الصناعة والتجارة: 31 مستوردا للحوم بكافة أنواعها في الأردن

وزير الاوقاف 1

وزير الأوقاف: الصناديق الاستثمارية غير معفية من أي ضرائب أو رسوم تسجيل أراضي

0L5A2396

الشبول في ذكرى تعريب قيادة الجيش: الجيش العربي محط فخر واعتزاز للأردنيين جميعا

WhatsApp Image 2023-02-28 at 4.42.01 PM

وزير العدل يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية