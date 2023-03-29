مصدر: الكوبونات الممنوحة للنواب لتوزيعها في مناطقهم ليست جديدة

الوكيل الإخباري

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- كشف مصدر حكومي مطلع أن الحكومة خصصت لكل نائب في مجلس النواب عددا من الكوبونات الشرائية لتوزيعها على الأسر العفيفة في مناطقهم.وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن منح الكوبونات للنواب ليس جديدا وهي تمنح لهم كل شهر رمضان لتوزيعها على الأسر العفيفة والأكثر حاجة.وأضاف أن قيمة الكوبون الواحد 30 دينارا وهي مخصصة للشراء من خلال المؤسسات الاستهلاكية في المحافظات.وأشار المصدر إلى أن عدد الكوبونات لكل نائب متفاوت وهي تتراوح بين 150-200 كوبونا وذلك تبعا لمناطقهم.وبيّن أن وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت في وقت سابق عن توزيع كوبونات شرائية بقيمة 100 دينار للأسر العفيفة من خلال مكرمة ملكية سامية وهي توزع عبر قواعد البيانات التي لدى صندوق المعونة الوطنية.