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الإثنين، 29-03-2021 10:03 ص

في ظلّ جائحة كورونا

مصدر حكومي لـ الوكيل : لمسات أخيرة على الإجراءات التخفيفية

ت
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - أكد مصدر حكومي مطلع ، ان الإجراءات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة إعلانها خلال أيام ، سُتعنى بالدرجة الاولى بـ"جيوب الأردنيين" لإنعاشها ، في ظلّ جائحة كورونا .

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ولفت المصدر ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة في هذا الشأن ، والنظر إلى الفئات التي تضرّرت جرّاء ازمة كورونا، والإجراءات التي من شانها التخفيف من الأعباء المالية .

 

وزاد " تسعى الحكومة من خلال الإجراءات المرتقبة إلى التخفيف عن المواطنين من خلال تحفيز الاقتصاد، في ظلّ التداعيات الصعبة التي خلّفتها جائحة كورونا".

 

 

 

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