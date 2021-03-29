مصدر حكومي لـ الوكيل : لمسات أخيرة على الإجراءات التخفيفية

الوكيل الإخباري - أكد مصدر حكومي مطلع ، ان الإجراءات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة إعلانها خلال أيام ، سُتعنى بالدرجة الاولى بـ"جيوب الأردنيين" لإنعاشها ، في ظلّ جائحة كورونا .

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ولفت المصدر ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة في هذا الشأن ، والنظر إلى الفئات التي تضرّرت جرّاء ازمة كورونا، والإجراءات التي من شانها التخفيف من الأعباء المالية .

وزاد " تسعى الحكومة من خلال الإجراءات المرتقبة إلى التخفيف عن المواطنين من خلال تحفيز الاقتصاد، في ظلّ التداعيات الصعبة التي خلّفتها جائحة كورونا".

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