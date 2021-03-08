السيناريو الأقرب للحكومة : حظر شامل لمدة 3 أيام مع عزل المحافظات وتعطيل المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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رجح مصدر مطلع لموقع الوكيل الاخباري موافقة الحكومة على توصيات بتنفيذ حظر شامل لمدة 3 أيام، مع عزل المحافظات عن بعضها بعضا.ومن بين القرارات التي يتم دراستها - بحسب المصدر - العودة إلى التعليم عن بعد، وإغلاق بعض القطاعات التي أسهمت في زيادة عدد الإصابات.وفيما يتعلق بالتعامل مع شهر رمضان المبارك، بيّن المصدر انه لم تتخذ أي قرارات بهذا الخصوص ومنح مزيد من الوقت لدراسة الوضع في حينه، مع طرح مقترح بفرض حظر جزئي من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا.وشدد المصدر ان هذه التوصيات ليست ملزمة للحكومة، فهي التي تقرر الخيار الأنسب على الصعيدين الوبائي والاقتصادي.وفي وقت سابق قال مصدر مطلع في وزارة الصحة للوكيل الاخباري ان اجتماع لجنة الاوبئة الطارئ اليوم نتيجة تفاقم الوضع الوبائي نتج عنه توصيات هامة تم رفعها الى خلية أزمة كورونا لاتخاذ القرار المناسب .وقال المصدر ان هناك عددا من الاجراءات تمت مناقشتها خلال الاجتماع بهدف الحد من ارتفاع اصابات كورونا ومنها الحظر الشامل لمدد اطول وزيادة ساعات الحظر الجزئي .بدوره قال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين ان اللجنة الإطاريّة العليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا ستجتمع اليوم لدراسة التوصيات التي وصلتها من لجنة الاوبئة بخصوص اجراءات جديدة للتعامل مع ازمة كورونا .وفي تصريح لموقع الوكيل الاخباري اكد ان اللجنة سيصدر عنها قرارات بهذا الشأن اليوم وسيتم نقلها الى مجلس الوزراء ، مشيراً انه لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة خاصة بعد الارتفاع الملحوظ في اصابات كورونا ، مع مراعاة الجانب الاقتصادي .وسُجلت في الأردن، الاثنين، 52 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و7413 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 435130، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.