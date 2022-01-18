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الثلاثاء، 18-01-2022 12:40 م

مصدر حكومي يُرجح اعتماد تأجيل دوام المدارس حتى 20 شباط

طلبة 3


الوكيل الاخباري – خاص 

رجح مصدر حكومي أن تعتمد اللجنة الاطارية العليا برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال أيام تأجيل دوام الفصل الدراسي الثاني حتى 20 شباط المقبل .اضافة اعلان


وأكد المصدر في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الثلاثاء ان سيناريو تأجيل دوام المدارس عشرين يوماً هو الأقرب للتطبيق، حفاظاً على سلامة الطلبة ، وتماشياً مع توقعات صحية بانحسار اعداد الاصابات بعد الاسبوع الثاني من شهر شباط المقبل . 

وأوضح المصدر أن توصية اللجنة المركزية في وزارة التربية والتعليم بتأجيل دوام المدارس للبرنامج الوطني في المدارس الحكومية والخاصة حتى تاريخ 20 شباط المقبل باستثناء طلبة التوجيهي تم رفعها الى اللجنة الوطنية للأوبئة والتي أقرت تلك التوصية بدورها تمهيداً لارسالها الى وزير الصحة واللجنة الاطارية العليا.

وأرجع المصدر سبب الإرباك الذي حصل باتخاذ القرار من عدمه هو التأكد من منحنى الاصابات خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي ، والثلث الأول من الشهر المقبل وبحث إمكانية الاستعانة بالتعلم عن بعد خلال فترة معينة في حال استمرت الإصابات بالارتفاع . 

وتوقع المصدر أن يبقى سيناريو التعلم عن بعد حاضراً في حال ارتفاع نسبة الفحوص الايجابية ، ولكن السيناريو الأقرب للتطبيق هو تأجيل دوام المدارس حتى 20 شباط ومراقبة الوضع الوبائي حتى ذلك الحين . 

وكانت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم أوصت بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 للطلبة في المدارس ذات البرنامج الوطني للصفوف من الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى يوم 20 شباط المقبل، على أن يكون دوام الصف الثاني عشر (التوجيهي) في موعده وجاهيا في الأول من شهر شباط 2022.

وفيما يخص المدارس ذات البرامج الدولية؛ فيترك لها حرية الاختيار بين الالتزام ببرنامج المدارس الوطنية من حيث موعد بدء وانتهاء الفصل، أو البدء بالتعليم عن بُعد وفق التقويم المدرسي الخاص بها حتى 20 شباط 2022، ومن ثم الانتظام بالتعليم الوجاهي.

 




 

 


 

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