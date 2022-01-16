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التربية تعلن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

الأحد، 16-01-2022 02:23 م

التربية تعلن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

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الوكيل الإخباري - أقرت لجنة التخطيط المركزية في وزارة التربية والتعليم تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 للطلبة في المدارس ذات البرنامج الوطني للصفوف من الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى يوم 20 شباط المقبل، على أن يكون دوام الصف الثاني عشر (التوجيهي) في موعده وجاهيا في الأول من شهر شباط 2022.

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وفيما يخص المدارس ذات البرامج الدولية؛ فيترك لها حرية الاختيار بين الالتزام ببرنامج المدارس الوطنية من حيث موعد بدء وانتهاء الفصل، أو البدء بالتعليم عن بُعد وفق التقويم المدرسي الخاص بها حتى 20 شباط 2022، ومن ثم الانتظام بالتعليم الوجاهي.


وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي نظرا لظروف جائحة كورونا في الأردن والعالم.

 




 

 


 

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