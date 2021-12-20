أمين عام التربية تتفقد أحد المشاريع الزراعية في مدارس مأدبا

الوكيل الإخباري - تفقدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات اليوم الاثنين، مشروعا للزراعات المائية في إحدى مدارس محافظة مأدبا.

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والمشروع عبارة عن بيت بلاستيكي على سطح مدرسة المأمونية الغربية في مادبا، ويضم منتجات زراعية مختلفة بإشراف مباشر من إدارة المدرسة وطالباتها.



وأكدت الدكتورة القبيلات، أهمية مثل هذه المشاريع في تنمية التعليم المهني وقدرات الطلبة في مجال الزراعة، وتعزيز مهارات الزراعات المائية، وتفعيل الشراكات مع المجتمع المحلي، مشيرة إلى أن مثل هذه المشاريع تدرب الطالبات على كيفية استثمار الأسطح في المدارس بالزراعات المائية التي تعود بالمردود المادي في حال استثمارها منزليا.



وأشارت أن الوزارة ستدعم هذه المشروعات من خلال كوادر متخصصة وماديا بهدف تنمية روح المبادرة ومساعدة المجتمع المحلي على تطوير هذا النوع من الزراعة.

