مصدر رسمي يوضح حقيقة صرف ٢٨٠ دينار للمواطنين

الوكيل الإخباري - نفى مصدر رسمي، حقيقة الروابط التي يتداولها مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد صرف مبلغ 280 دينار لكل مواطن.

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وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إن هذه الروابط وهمية غير صحيحة هدفها التشويش واختراق الخصوصية، داعياً الجميع إلى عدم التعامل معها وعدم تداولها.



وأوضح أن استخدام شعار وزارة المالية في الرابط هو تعمّد لإيهام الناس برسمية القرار.



وأكد المصدر على أن الأمن العام حذّر أكثر من مرة من هذه الرابط الوهمية التي تدعي صرف مساعدات، مشيراً إلى أن المواطن دائماً أوعى من هذه العبثية.

وتاليا المنشور الوهمي المتداول بين المواطنين:







