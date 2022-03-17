الأمن العام: سنحمي كل شيء يتعلق بالانتخابات.. ومرتبات باللباس المدني وطائرات للمراقبة

الوكيل الاخباري - قال مساعد مدير الأمن العام للعمليات العميد أيمن العوايشة، الخميس، إن المديرية معنية بشكل رئيسي وفعال في حفظ مراكز الاقتراع ومراكز تجميع النتائج ومقر الهيئة المستقلة للانتخاب، خلال الانتخابات المحلية التي تُعقد الأسبوع المقبل اضافة اعلان





وقال العوايشة لقناة المملكة إن المديرية معنية بشكل رئيسي وفعال مع بداية الاقتراع، بحفظ مراكز الاقتراع ومراكز تجميع النتائج ومقر الهيئة المستقلة للانتخاب، وجميع الأماكن التي لها صلة بالهيئة مثل المطبعة والمقر الإعلامي، مضيفا: "سنضبط أي عملية إطلاق أعيرة نارية أو أي تجاوزات أو إخلال بالأمن والنظام".



"نشرنا قوة كبيرة في هذه الأماكن لحفظ أمن وسلامة هذه الأماكن وسلامة لجان الاقتراع، ولحفظ المواد الحساسة والضبوطات والصناديق الموجودة داخل مراكز الاقتراع"، وفق العوايشة.



وشكلت المديرية فرقا لمرافقة المحاضر والمواد الحساسة والصناديق من مراكز الاقتراع والفرز إلى مراكز استخراج النتائج وعددها 125 مركزا، وكذلك فرق خاصة من آليات ومرتبات سترافق اللجان والمحاضر والصناديق لهذه المواقع، بحسب العوايشة.



وتحدث مساعد مدير الأمن العام عن مراقبة التجمعات العشوائية خارج أسوار مراكز الاقتراع، ومنع التجمعات، وكذلك انتشار موسع من خلال نقاط الضبط والسيطرة في الاختصاص.



وسنراقب مقار المرشحين من خلال مرتبات باللباس المدني والعسكري، ومعهم كاميرات ستصور أي تجاوزات ممكن أن تحدث في هذه المقار، وفق العوايشة، الذي قال: سنضبط أي عملية إطلاق أعيرة نارية أو أي تجاوزات أو إخلال بالأمن والنظام.



ولفت إلى أنه سيتم استخدام طائرات دون طيار لضبط المخالفات والرقابة خلال العملية الانتخابية.



