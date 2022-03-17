الجرائم الإلكترونية تجدد تحذيرها من روابط وهمية تدعي أنها منصات لتسجيل الدعم للفقراء

الوكيل الاخباري - أعادت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، تحذيرها من روابط إلكترونية وهمية تصل لهواتف المواطنين عبر عدة تطبيقات تحتوي على روابط الكترونية لإيهام المُستقبل انها منصات رسمية لتسجيل الدعم للفقراء بمبالغ مالية متفاوتة وتدفعه لفتحها وتسجيل بياناته الشخصية عبرها. اضافة اعلان





وأكدت الوحدة أن هذه الروابط الإلكترونية هي احتيالية تهدف إما لاختراق الهواتف أو سرقة البيانات الشخصية.



وأهابت الوحدة بالجميع عدم الدخول لمثل تلك الروابط وشطبها من هواتفهم عند وصولها وعدم تداولها أو إعادة نشرها لتجنب الوقوع ضحية لأي نوع من الاحتيال أو السرقة الإلكترونية.



