مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم ، أن قــرار العودة إلى المدارس ، سيكون استنادا إلى توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

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وقال " الوزارة ما زالت تبحث القرار المناسب ، بهذا الشأن ، وما زال مصير دوام طلبة المدارس غير معروف".

ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي ، سيُعلن عن أهم القرارات ،بعد دراسة مُستفيضة للوضع الوبائي الراهــن نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، خلال (48) ساعة .

وأشار ، أن آلية الإعلان عن القرارات ، لم يتحدد بعد من قبل الوزارة ، وما إذا سيكون من خلال بيان صحافي، أو من خلال بثّ مباشر عبر صفحـــة وزارة التربية والتعليم ، أومن خلال مؤتمر صحفي.

وكان رئيس الوزراء ، الدكتور عمر الرزاز ، أعلن عن تعديل على أمر الدفاع (7) ، وأضاف التعديل بند رقم 5 "يفوض وزير التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي حسب مقتضى الحال بتمديد العمل بامر الدفاع أو تعديل أي من احكامه في ضوء الوضع الوبائي".



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